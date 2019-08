TOTTENHAM INTER CONVOCATI CONTE/ L'Inter, attraverso i suoi canali ufficiali, ha reso noti i giocatori a disposizione di Antonio Conte in occasione della sfida di domani contro il Tottenham di Mauricio Pochettino. Rientra Matteo Politano dopo il problema muscolare, mentre sarà ancora fuori Valentino Lazaro, nuovo acquisto nerazzurro dall'Hertha Berlino.

Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Non solo, anche Diego Godin è infortunato e non prenderà parte al match, così come Alessandro Bastoni, che ha accusato un piccolo problema al ginocchio.

LA LISTA DEI CONVOCATI

Handanovic, Padelli, Berni;De Vrij, Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio, Dalbert, Dimarco, Pirola;Brozovic, Sensi, Borja Valero, Joao Mario, Gagliardini, Candreva, Agoumé, Barella;Politano, Perisic, Longo, Esposito, Puscas.