Napoli, ULTIME CM.IT: Tutino-Verona, lunedì il giorno giusto

NAPOLI TUTINO VERONA / Gennaro Tutino non è stato convocato per la tournée del Napoli, che vedrà la squadra di Ancelotti impegnata domani sera al Velodrome nell'amichevole contro l'Olympique Marsiglia, poi nella doppia sfida americana contro il Barcellona.

Per Tutino, reduce dall'esaltante biennio ditra serie C e B, si aprono le porte della serie A ma con la maglia del Verona, formazione in cui - come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it - approderà in prestito secco dopo aver rinnovato il contratto con il Napoli. Lunedì è il giorno giusto: il giocatore si recherà a Verona e ci saranno le firme.