Robinè stato escluso danella lista dei convocati in vista della sfida in programma questo pomeriggio contro il: l'estremo difensore dellaè sempre più lontano dalla conferma in giallorosso, dopo l'ultima annata deludente.

Secondo quanto riportato da 'Il Messaggero' Olsen potrebbe tornare proprio al Copenaghen: il club danese infatti è in contatto con la dirigenza della Roma per capire i margini di un eventuale ritorno dell'estremo difensore svedese. Alla finestra sempre il Fenerbache pronto a rilanciare.