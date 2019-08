p>CALCIOMERCATO CAGLIARI INTER NAINGGOLAN / Radjaè pronto alla sua seconda avventura con la maglia del: il centrocampista dell'infatti in questi minuti sta partendo alla volta della Sardegna dopo l'accordo trovato tra i due club con la formula del prestito. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il Ninja prima di partire si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' per commentare questo nuovo capitolo della sua carriera: ''Sono contento. Ai tifosi dell'Inter non so che dire, ho cercato di far parlare il campo. Sono tranquillo e sereno, torno a Cagliari con lo spirito di fare bene. Dovevo scegliere e ho fatto scegliere il cuore, avevo tante offerte. E' l'anno del centenario e proviamo a portare il Cagliari in alto, la società sta costruendo una squadra importante''.