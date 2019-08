MILAN SUSO / Giampaolo lo prova dietro le punte, ma Suso resta in bilico nel mercato del Milan. Stando a 'Tuttosport' non è da escludere una possibile partenza del fantasista spagnolo, richiesto soprattutto in Francia.

Marsiglia e Lione avrebbero manifestato un concreto interesse per l'ex Liverpool e presto potrebbero tentare l'affondo per ingaggiarlo. Più lontano il rinnovo di Suso con il 'Diavolo', visto che il giocatore chiederebbe 6 milioni di euro a stagione al club meneghino. Richiesta che il Milan non avrebbe intenzione di assecondare.