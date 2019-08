Inter, bufera Nainggolan: la risposta a Pistocchi

INTER NAINGGOLAN PISTOCCHI / Radja Nainggolan dovrà aspettare un altro po' per tornare ad essere protagonista in campo.

Intanto però Nainggolan torna ad essere protagonista sui social. L'ormai promesso sposo del Cagliari infatti ha battibeccato su Twitter con il giornalista Maurizio Pistocchi che ieri ha commentato così l'addio del Ninja all'Inter allunendo alla sregolatezza extra campo del'ex Roma: ''Radja Nainggolan farà bene a Cagliari: il Casinò più vicino-quello di Sanremo-dista 547 km. Un po’ difficile fare andata e ritorno in una notte, come è successo spesso l’anno scorso. In bocca al lupo''. Non si è fatta attendere la risposta del giocatore: ''Evidentemente della verita sai ben poco... quindi non convincere la gente a credere".