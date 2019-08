p>CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC SAVIC / Sembrava ad un passo da lasciare la, ora la partenza diè bloccata: l 'intenzione del serbo era quella di cambiare aria con la Premier League pronto ad accoglierlo ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come riportato dal 'Corriere dello Sport' il Manchester United sembra aver puntato con decisione a Bruno Fernandes dello Sporting CP e non ha ancora trovato l'accordo definitivo con il Real Madrid per Pogba, con gli spagnoli ora centrati anche su Van Den Beek dell’Ajax. Il mercato in entrata in Inghilterra chiude l'8 agosto, non sono esclusi colpi di scena ma l'affare con lo United per Savic al momento è in stand-by.