CALCIOMERCATO ROMA INTER DZEKO / La trattativa di mercato traper Edinsta assumendo sempre di più i connotati di una vera e propria telenovela: come anticipato nei giorni scorsi dalla redazione di 'Calciomercato.it' , l'ha messo sul piatto un'offerta da 15 milioni di euro per convincere i giallorossi a privarsi del centravanti bosniaco ma al momento la Roma è ferma sulla propria richiesta da 20 milioni di euro .

In attesa di capire quali saranno le prossime mosse dell'Inter, la Roma è in pressing su Dzeko. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il centravanti ha detto più volte che non intende rinnovare il contratto ma nella mente della dirigenza giallorossa prende corpo l'idea di trattenerlo nella capitale anche senza prolungamento. Dzeko si è promesso da mesi all’Inter e attende le prossime mosse del club nerazzurro, ma se non dovessero arrivare resterebbe in giallorosso fino alla scadenza del contratto, per poi decidere il prossimo anno dove andare.