CALCIOMERCATO ROMA HIGUAIN JUVENTUS / Gonzalo Higuain rimane l'obiettivo numero uno della Roma per rinforzare il proprio attacco. L'argentino, tornato alla Juventus dopo il prestito al Chelsea, potrebbe lasciare ancora una volta Torino visto che i bianconeri al momento sono al lavoro per cercare di arrivare a Romelu Lukaku, attaccante belga del Manchester United.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' Cristiano Ronaldo al momento però bloccherebbe la cessione di Higuian: il portoghese infatti è il principale sponsor del Pipita e gradirebbe che il collega di reparto rimanesse a Torino. La Roma però non lo molla dopo aver trovato da tempo l'intesa economica con la Juventus: nove milioni per il prestito, ventisette per il riscatto obbligatorio mentre l’offerta al giocatore, partendo dalla base di un quadriennale da 5 milioni più bonus a stagione, può salire. Al momento però la volontà di Higuian è quella di continuare a vestire la maglia bianconera.