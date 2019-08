p>CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO / Dopo le parole d'amore rilasciate alla Roma nella giornata di ieri , Nicolòora è pronto a dimostrare ail proprio valore: oggi contro il Lille scenderà in campo dal primo minuto nel ruolo di trequartista per cercare di scalare le gerarchie all'interno del centrocampo giallorosso. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Anche perché c'è un rinnovo da conquistare. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' la Roma, dopo aver detto no a Tottenham, Juventus e Milan, è pronta ad accontentare il giocatore ritoccando l'ingaggio fino a 1,7/1,8 milioni di euro e prolugando di un anno la durata del contratto. La Roma non si vuole privare di lui e anche Zaniolo è felice e contento nella capitale, dopo l'exploit della passata stagione.