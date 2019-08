MILAN DIDA DUARTE PAQUETA' DONNARUMMA LEONARDO / Nelson Dida è stato uno dei portieri più importanti del Milan, con il quale ha anche vinto un campionato, due Champions League e un Mondiale per club. L'ex estremo difensore rossonero è intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' per affrontare diversi argomenti. Si parte quello legato dall'arrivo di numerosi brasiliani a Milanello negli ultimi anni, fino ad arrivare alla vicenda relativa al futuro di Donnarumma.

SUGLI ARRIVI DI PAQUETA' E DUARTE DAL FLAMENGO - "Il Flamengo investe tantissimo: è in rado di scovare i ragazzi più promettenti in tutto il Brasile. Ora il loro è il vivaio migliore.

A testimoniarlo c'è il dato dei diversi arrivi in Europa di molti dei loro tesserati".

SU DUARTE - "Ha fatto benissimo nell'ultima stagione ma dovrà adattarsi. Duarte dovrà necessariamente imparare le linee guida tattiche del calcio italiano. Per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo il Milan ha fatto un affare. Paquetà può giocare sia sulla trequarti sia in mediana. Nei primi sei mesi ha fatto il massimo".

SULL'ADDIO DI LEONARDO - "Credo sia stato a causa dei risultati della squadra. Mi dispiace per lui perché è una brava persona e un mio amico".

SU DONNARUMMA - "Quello che spero è che rimanga in rossonero: quella sarebbe, per me, la soluzione migliore. Gigio è un grandissimo portiere: la sua attuale impostazione mi piace. Comanda e si prende maggiori responsabilità".