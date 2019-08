CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ / James Rodriguez aspetta il Napoli: come raccontato da 'Calciomercato.it', il talento colombiano del Real Madrid accarezza ancora l'idea di arrivare in Italia nonostante il club spagnolo non abbia ancora dato segnali di apertura.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' il Napoli si è dato un ultimatum da 10 giorni per capire se poi sarà il caso di mollare la presa su James. Florentino Perez spera ancora che sulla scrivania del Real Madrid arrivi nei prossimi giorni un'offerta soddisfcante da 50 milioni di euro mentre De Laurentiis è fermo sulla formula del prestito. Ancelotti attende sviluppi e novità con Jorge Mendes che rimane il mediatore di un affare che potrebbe riaprirsi.