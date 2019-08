CALCIOMERCATO MILAN CORREA / Il Milan non molla Correa e Correa non molla il Milan.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' la dirigenza rossonera è in contatto continuo con l'entourage del giocatore che ad oggi spinge per la destinazione milanese. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'attaccante dell'Atletico Madrid infatti ha respinto le offerte di Monaco e Tottenham considera solo l'offerta del Milan che però è chiamato a cercare la giusta intesa economica con il club spagnolo: l'Atletico è fermo sulla richiesta di 50 milioni di euro e non è disposto a scendere al di sotto di questa valutazione mentre il Milan al momento resta sui 40 come parte fissa più 5 di eventuali bonus.