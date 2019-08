p>CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO / Dopo il colposfumato per poco e in attesa di novità da Madrid sul fronte, ilsono pronti a regalare a CarloHirving, esterno offensivo messicano in forza alTutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' l'affare è in dirittura d'arrivo: il Napoli pagherà la clausola rescissoria da 42 milioni di euro, il giocatore firmerà un quinquennale da quattro milioni di euro all'anno anche se servirà ancora aspettare un po' per limare gli ultimi dettagli legati ai soliti diritti d'immagine. Il ds Giuntoli è al lavoro con Raiola ma tutto fa pensare che nel weekend possa arrivare la definitiva chiusura dell'affare.