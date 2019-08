p>CALCIOMERCATO MILAN SUSO / Dopo le ottime indicazioni fornite in questo precampionato, ecco che ilsarebbero pronti a trattenere: lo spagnolo è uno dei papabili a lasciare Milano visto che permetterrebbe ai rossoneri di registrare un'importante plusvalenza ma adesso i discorsi potrebbero cambiare. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come riportato dal 'Corriere dello Sport' Giampaolo vuole sfruttare al massimo le qualità di Suso ed è convinto che con lui si possa fare un grande lavoro: questo pomeriggio nel match in programma contro il Manchester United, valevole per la International Champions Cup, l'ex Liverpool verrà schierato nel ruolo di trequartista alle spalle delle due punte. La Roma rimane fortemente interessata a lui, sono arrivati altri sondaggi dalla Francia ma la richiesta del Milan di 35 milioni al momento blocca qualsiasi trattativa.