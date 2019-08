CALCIOMERCATO MILAN SAMPDORIA CONTI SALA / Il Milan sta provando a sistemare le corsie difensive. Per farlo però servirà prima mettere a segno una cessione di modo da poter far spazio a possibili nuovi innesti. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', una di queste potrebbe essere quella legata ad Andrea Conti. Il difensore ex Atalanta è reduce da due stagioni decisamente sfortunate, in quanto ricche di gravi infortuni.

La dirigenza rossonera starebbe pensando a un possibile addio in prestito per rilanciarsi e trovare continuità in un'altra piazza.

In caso si registrasse la partenza di Conti, il Diavolo potrebbe accogliere dalla Sampdoria Jacopo Sala, il quale arriverebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il 27enne accetterebbe volentieri anche di partire alle spalle di Calabria nelle gerarchie.