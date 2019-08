JUVENTUS ICARDI CHIESA / La Juventus preme per lo scambio con il Manchester United tra Lukaku e Dybala. Trovato l'accordo di massima con il belga e i 'Red Devils', resta da sciogliere il nodo legato al trasferimento in Inghilterra del numero dieci argentino per la definitiva fumata bianca. In uscita anche Mandzukic e Higuain dopo Kean, quest'ultimo in volo verso la firma con l'Everton.

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Nel caso in cui la società bianconera riuscisse a piazzare tutti gli attaccanti in uscita, potrebbero esserci altri due colpi di spessore nel reparto avanzato oltre all'eventuale arrivo di Lukaku. Stando a 'Tuttosport' le attenzioni di Paratici e Nedved sarebbero sempre concentrate su Icardi e Chiesa, da tempo sul taccuino della dirigenza della Continassa. L'argentino è fuori dal progetto Inter e accetterebbe solo la Juve per lasciare Milano nonostante l'interesse di Roma e Napoli, mentre per il talento viola i bianconeri sarebbero ancora fiduciosi nel convincere il nuovo proprietario viola Commisso a privarsi del giocatore, desideroso di provare il salto in un grande club.