CALCIOMECRATO INTER ROMA KOLAROV / L'Inter è chiamata il prima possibile a risolvere il caso Dzeko: l'attaccante bosniaco della Roma ha già detto sì ai nerazzurri che però non riescono ancora a trovare la giusta intesa economica con la società giallorossa.

non intende fare sconti ed è fermo sulla richiesta di 20 milioni, troppi per l'Inter che ne offre al massimo 15 per un giocatore 33enne e in scadenza di contratto nella prossima stagione. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Dzeko ma non solo, l'Inter continua a pensare anche ad un altro giocatore della Roma: parliamo di Aleksandar Kolarov, profilo ritenuto ideale da Conte per il ruolo di esterno sinistro nel suo 3-5-2. Come raccontato da 'Calciomercato.it' l'Inter è da tempo sulle sue tracce, la pista però si è raffreddata nelle ultime settimane a causa dei rapporti con la Roma: secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' però potrebbe riaprirsi qualora venga raggiunto un accordo per Dzeko.