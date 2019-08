CALCIOMERCATO INTER DYBALA LUKAKU / Dopo l'inserimento della Juventus, l'Inter sembra essersi tirata fuori dalla corsa per Romelu Lukaku: l'attaccante del Manchester United è stato inseguito per più di un mese dalla dirigenza nerazzurra che però non è riuscita a soddisfare le richieste economiche del club inglese.

Ma cosa potrebbe succedere qualora non arrivasse il sì definitivo all'operazione di Dybala , pedina di scambio e nodo cruciale dell'affare in ballo tra Juve e United?

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' occhio ad eventuali sorprese: se nel weekend lo scambio Dybala-Lukaku non decolla a causa della resistenza dell'argentino, ecco che l'Inter è pronta al tutto per tutto (sarebbe anche un segnale positivo a Conte) nei primi giorni della settimana a presentare una nuova offerta allo United da 70 milioni di euro. In caso di no degli inglesi, l'Inter potrebbe pensare anche di intavolare una trattativa con la Juventus per Dybala proponendo Icardi.