p>ARGENTINA MESSI / Tegola per l'e per Lionel: secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo' perè arrivata una maxi sanzione in seguito alle dichiarazioni rilasciate sulla CONMEBOL, federazione che ha gestito e organizzato ladopo il matchTutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Durante la partita 'La Pulce' è stata espulsa, non si è presentato alla cerimonia di premiazione per la conquista del terzo posto dopo aver evidenziato al mondo intero qualche giorno prima i favori arbitrali che hanno permesso al Brasile poi di laurearsi campione a fine competizione.Tre mesi di squalifica e 50mila dollari di multa, con la stella del Barcellona che sarà costretto dunque a saltare le amichevoli contro il Cile del 5 settembre, il Messico il 10 settembre e la Germania il 9 ottobre.