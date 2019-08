CALCIOMERCATO JUVENTUS MANCHESTER CITY CANCELO DANILO / La Juventus non è solo impegnata nel mercato in entrata. Anche le operazioni in uscita infatti rappresentano un punto importante per la società, in quanto determinanti per lo sfoltimento della rosa e per sistemare il bilancio. Proprio quest'ultimo punto è l'elemento che riguarda l'operazione messa in piedi con il City riguardante Cancelo e Danilo.

Lo scambio di maglia tra i due calciatori, con conguaglio in favore dei bianconeri , non si sarebbe però ancora concretizzato, a causa della poca voglia del difensore degli inglesi di scendere al di sotto dei più di 5 milioni annui attualmente guadagnati. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', a cercare di smuovere la situazione ci proverà Fabrizio, agente del brasiliano. Il procuratore infatti domani volerà a Londra per assistere alla sfida di Community Shield trae City: l'occasione sarà buona per parlare con Danilo e per cercare di trovare una quadratura del cerchio.

