CALCIOMERCATO INTER ROMA DZEKO / Roma e Inter stanno ormai parlando da diverso tempo per cercare la quadratura del cerchio nel caso relativo a Edin Dzeko, promesso sposo di Conte.

Nonostante la voglia del bosniaco di cambiare aria e quella del tecnico leccese di accoglierlo, la trattativa sarebbe entrata da tempo in una fase di stallo, a causa della distanza nella forbice tra la domanda dei giallorossi e l'offerta dei nerazzurri . Come testimoniato da 'La Gazzetta dello Sport', la latitanza della chiusura dell'affare non starebbe facendo piacere all'ex City, il quale si sarebbe aspettato una fumata bianca già entro il 30 giugno. Ecco quindi che l'attaccante sarebbe tornato ad accarezzare l'idea di proseguire il suo matrimonio con la Roma. A confermare l'ipotesi sarebbe stato il messaggio che lo stesso Dzeko avrebbe mandato alla Beneamata: bisognerà sbloccare la situazione entro la fine della prossima settimana.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!