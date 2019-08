CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Mauro Icardi è il nome principale attorno al quale sta ruotando gran parte del mercato dell'Inter. Il calciatore, seguito anche dalla Roma, non rientra nei piani di Antonio Conte, il quale gli avrebbe comunicato l'estraneità rispetto al proprio progetto.

Nonostante tutto però il futuro del centravanti sembrerebbe destinato a proseguire ancora a Milano. Secondo quanto affermato da 'La Gazzetta dello Sport', il numero 9 avrebbe preso una decisione definitiva: rimanere all'Inter almeno per un'altra stagione. Il motivi sarebbero prettamente familiari: Maurito infatti non vorrebbe dover fare i bagagli all'improvviso e organizzare un trasloco in tempi brevi. Tra le motivazioni ci sarebbe poi anche quella relativa a una presunta gravidanza della moglie.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!