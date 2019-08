CALCIOMERCATO INTER CAGLIARI NAINGGOLAN / La notizia di giornata è il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. Il centrocampista vestirà di nuovo la maglia rossoblu' a distanza di sei stagioni.

Addio all'al veleno per il belga, che intervistato da 'FcInter1908.it', ha rilasciato dichiarazioni piuttosto polemiche verso i nerazzurri, che hanno scelto di non puntare su di lui per il nuovo ciclo conalla guida: "Ho fatto una scelta piuttosto forzata, cercherò di fare bene. In questo momento, è stato facile scegliere il. Mi metterò in gioco, ciò che devo fare è cercare di dimostrare che hanno sbagliato".