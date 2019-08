Calciomercato Juventus, 'assist' del Real Madrid per Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS REAL MADRID POGBA VAN DE BEEK / La Juventus, nonostante i grandi acquisti già messi a punto, non si ferma certo sul mercato ed è pronta ad effettuare numerose altre operazioni in entrata e in uscita.

Il grande sogno rimane Paul, per il quale, quest'oggi, le notizie arrivate dalla Spagna sembrano sancire una riapertura. Secondo 'Il Giornale', infatti, i bianconeri sono di nuovo in pole per il centrocampista francese del. L'indicazione arriva visto il forcing delper, per il quale l'accordo sarebbe ormai cosa fatta. Pista libera per i campioni d'Italia, per un nuovo 'Pogback'.