CALCIOMERCATO JUVENTUS ARSENAL KHEDIRA MANDZUKIC / Diversi i nomi in partenza in casa Juventus, tra i quali risalta anche quello dell'esperto Sami Khedira che, a 32 anni e con un contratto in scadenza nel 2021, potrebbe finire in Premier League.

Da qualche giorno ormai serpeggia con decisione il nome dell'accanto a quello del mediano tedesco che dovrebbe lasciare i bianconeri dopo tanti anni in virtù anche di un centrocampo estremamente ricco dopo gli arrivi di. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Stando a quanto riportato da 'Gazzetta.it', sembra proprio che i fedelissimi di Allegri siano destinati all'addio. Primo fra tutto proprio Khedira che è vicino alla rescissione contrattuale con tanto di buonuscita. La Juventus sarebbe infatti pronta a liberarlo per permettergli di trovare una squadra con più facilità. Una mossa che consentirebbe ai bianconeri di liberarsi dei sei milioni di ingaggio dello stesso Khedira che non rientra evidentemente nei piani di Sarri. Alla finestra c'è l'Arsenal che potrebbe essere la prossima casa dell'ex Real.