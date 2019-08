MANCHESTER UNITED POGBA INFORTUNIO MILAN / Domani sarà nuovamente tempo di ICC per Milan e Manchester United che si affronteranno a Cardiff. Defezione importante per i 'Red Devils' che dovranno rinunciare a Paul Pogba, come sempre al centro di voci di mercato.

Sul sito dello stesso club inglese sono apparse le parole del tecnicoin vista della sfida ai rossoneri che sottolineano il problema fisico del francese: " Alla fine della sessione di oggi, Paul ha avuto uno spasmo alla schiena, lo stesso problema che ha avuto la scorsa settimana, quando ha saltato la sessione in Norvegia. Ma penso che sarà disponibile all'inizio della prossima settimana".