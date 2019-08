CALCIOMERCATO GENOA AGUDELO VISITE MEDICHE / Si avvicina ad ampie falcate il giovane Kevin Agudelo al Genoa di Preziosi.

Il centrocampista classe 1998 dovrebbe infatti essere il prossimo colpo per la mediana come confermato anche dall', club colombiano proprietario del cartellino del calciatore. La società ha infatti emesso in tal senso un comunicato ufficiale che rende noto di aver dato l'ok per il viaggio del giocatore in Italia chiamato a sostenere le visite mediche proprio con il Genoa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI