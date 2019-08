p>INTER VENTOLA DZEKO LUKAKU/ Intervistato ai microfoni de 'Il Posticipo', Nicola, ex attaccante dell'Inter, ha parlato dei movimenti di calciomercato in entrata del club nerazzurro, in particolare in attacco: "? Sarebbe davvero un sogno averli tutti e due nella stessa squadra". Per le ultime notizie sui trasferimenti---> clicca qui!

Ventola ha poi aggiunto: "Adoro questo tipo di attaccanti in grado di fare tutto, potrebbero giocare da soli. Vederli giocare insieme sarebbe davvero fantastico".