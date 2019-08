Juventus, Kean alle visite mediche con l'Everton: cifre e dettagli

JUVENTUS KEAN EVERTON / Tutto fatto per il trasferimento all'Everton di Moise Kean. Come riportato da 'Sky Sport', l'attaccante ormai ex Juventus volerà domani mattina a Manchester per sostenere le visite mediche di rito prima di firme e ufficialità.

Affare da 40 milioni di euro complessivi , con il club bianconero che si è però riservato un'opzione per poter pareggiare eventuali offerte future. Questione di ore e Kean sarà un nuovo giocatore dell'Everton.