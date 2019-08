CALCIOMERCATO REAL MADRID NEYMAR MODRIC / A Parigi c'è come sempre il caso Neymar ancora tutto da risolvere. L'asso brasiliano non ha nascosto la sua voglia di lasciare il PSG con atteggiamenti piuttosto eloquenti, e con il chiaro intento di salutare la Francia per tornare in Spagna, magari al 'suo' Barcellona.

Eppure il club catalano non è l'unico che ha messo gli occhi sul fuoriclasse ex Santos come dimostra il corteggiamento del.

Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport' il club della capitale iberica starebbe cercando di capire come intavolare la trattativa. Si tratterebbe naturalmente di una maxi operazione che secondo quanto riferito potrebbe veder coinvolto addittura Luka Modric in un grande scambio con il PSG.