CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN AUBAMEYANG MIRABELLI/ Intervistato ai microfoni di 'TeleRadioStereo', Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan, ha parlato delle ultime di calciomercato, in particolare di Mauro Icardi e Paulo Dybala: "La Juventus sta dominando questa finestra dei trasferimenti. Maurito? E' un bravo ragazzo, ma l'Inter deve far valere il suo nome e il suo blasone di club di elevato spessore.

Su Dybala invece penso sia un grandissimo talento, l'avrei tenuto sicuramente, poi sarà anche da vedere se è in grado di reggere i ritmi della Premier League". Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Mirabelli ha poi parlato del 'suo' Milan: "I rossoneri si stanno muovendo, gli mancano 2 o 3 giocatori di altissimo livello però per avvicinarsi alla Juventus. Aubameyang? Con lui c'era l'accordo, e anche col Dortmund era quasi fatta, poi abbiamo deciso di investire su Bonucci. Evidentemente abbiamo sbagliato a seguire le richieste dell'allenatore".