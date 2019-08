CALCIOMERCATO NAPOLI VAN DE BEEK REAL MADRID TEN HAG / Donny van de Beek sembra sempre più vicino a salutare l'Ajax per approdare al Real Madrid, con buona pace anche di Inter e Napoli, club italiani che erano stati accostati al calciatore nelle scorse settimane.

È sembrato di fatto un saluto al giovane centrocampista olandese quello del tecnico dei 'Lancieri', Erik ten Hag che in conferenza stampa, alla vigilia della prima partita del campionato olandese, ha ammesso: "E' stato molto importante per noi nella scorsa stagione e ha cominciato questa con entusiasmo, freschezza e molta energia. Vorrei che non lo perdessimo e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per trattenerlo nell'Ajax. Certo che quando ci sono di mezzo club del calibro del Real, la situazione non è facile". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI