MANCHESTER UNITED MAGUIRE / In attesa di novità sul fronte Dybala-Lukaku, il Manchester United si appresta a chiudere un affare da record, quello di Harry Maguire.

Come riportato da 'Sky Sports' UK, è fatta per il trasferimento del difensore inglese ai 'Red Devils'. Per restare sempre aggiornato con tutte le ultime news legate al mercato e non solo

Lo United verserà ben 93 milioni di euro nelle casse del Leicester, rendendo il classe 1993 il difensore più pagato di sempre. Mancano ormai solo gli ultimi dettagli: Maguire, che firmerà un contratto quinquennale, dovrebbe svolgere le visite mediche nei prossimi giorni.