p>CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO/ Intervistato ai microfoni di 'ESPN',, ex giocatore dell'Inter, ha parlato di calciomercato e, più precisamente, del futuro di, stella del Flamengo e attualmente ancora di proprietà del club nerazzurro: "Non dipende dagli allenatori, ma è un problema del giocatore, non riesce ad adattarsi all'Inter". Per le ultime notizie sui trasferimenti---> clicca qui!

Zé Elias ha poi aggiunto: "Il suo problema è di carattere tattico. In Italia si gioca molto corto mentre, come gli ho anche consigliato, dovrebbe andare in Spagna dove si va molto in verticale. L'Inter quindi non vuole il suo ritorno, nè ci sta pensando".