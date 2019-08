CALCIOMERCATO INTER CAVANI / Inter? No, grazie: Edinson Cavani, pur non parlandone apertamente, chiude le porte ai nerazurri. In un'intervista rilasciata a 'Le Parisien', il Matador fa chiarezza sul suo futuro e conferma di voler rimanere al Psg almeno fino al termine del contratto (2020): "Ho già parlato lo scorso anno: ho promesso, non solo ai tifosi del Psg, ma anche a me, che sarei rimasto qui fino alla fine del mio contratto. Vedremo se il calcio mi farà rimanere qui. Potrei decidere di tornare a casa, in Uruguay. Ma mi sono ripromesso di concludere questo contratto.

Questa è una certezza. Poi, quello che sarà non dipende solo da me. Ci sono anche il club e i tifosi".

Cavani ha parlato anche di un possibile rinnovo: "Onestamente, non ci penso. Non ne abbiamo nemmeno parlato con il club. Il PSG ha avuto un momento difficile alla fine della scorsa stagione ma sta mettendo tutto in ordine. Forse possiamo discuterne in seguito. Sono tranquillo, sia che rimanga o meno dopo il mio contratto. L'unica cosa che so è che, dal primo giorno del mio arrivo a Parigi, ho dato tutto per questa maglia, questa squadra, questa città. Dopo sei anni, per me è come una casa, come una famiglia. Fino all'ultimo momento, darò il massimo“.