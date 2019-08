NAPOLI LOZANO DE LAURENTIIS / Il Napoli ha deciso: De Laurentiis vuole pagare la clausola di Hirving Lozano. Ne è convinto il 'Corriere dello Sport', secondo cui gli azzurri sono pronti a versare i 42 milioni della clausola che potrebbe liberare il messicano dal Psv Eindhoven.

Affare fatto quindi? Non proprio perché c'è da trovare l'intesa di massima con il calciatore:sta lavorando a questo con Mino, dovendo prima scongelare dei rapporti che si sono irrigiditi durante la trattativa per Manolas. Il problema è rappresentato dai diritti di immagine con Lozano che guadagna molto grazie soprattutto alla sua notorierà in Messico. Questo il dettaglio mancante ma intanto il Napoli e De Laurentiis hanno deciso: l'assegno da 42 milioni è compilato, non resta che superare l'ultimo ostacolo.