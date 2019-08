INTER COLIDIO NEWCASTLE / Nuova cessione in vista per l'Inter di Marotta e Conte. In attesa di sbloccare la situazione Icardi e il fronte entrate, il club nerazzurro sta trattando l'uscita del giovane Facundo Colidio. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Newcastle è in forte pressing sull'attaccante classe 2000.

Il club nerazzurro sarebbe in attesa di una risposta da parte degli inglesi riguardo alle condizioni dell'affare: in caso di esito positivo si procederà alla conclusione dell'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto e contro-opzione in favore dell'Inter. Alla finestra per Colidio ci sarebbe anche il Leeds, pronto ad inserirsi nella trattativa in caso di eventuali problemi.