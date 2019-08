BARCELLONA COUTINHO / Il Barcellona ha deciso: Coutinho è sul mercato e ora il club blaugrana sta cercando di accelerare la cessione del calciatore. Lo riferisce 'sport.es', secondo cui i blaugrana avrebbero già ricevuto un'offerta ufficiale per l'ex Liverpool che ora starebbe al vaglio della dirigenza blaugrana e del calciatore. Inoltre da Barcellona sarebbero pronti anche ad accettare un eventuale prestito con obbligo di riscatto e non soltanto una cessione a titolo definitivo.

Si attendono quindi novità a breve, con il calciatore che non sarà inserito in un'eventuale trattativa con ilper: la destinazione più probabile resta la Premier League con le due squadre di Manchester interessate, così come il Liverpool . Il problema è rappresentato dall'imminente chiusura del mercato in Inghilterra: ecco spiegata l'accelerazione con il Barcellona convinto di riuscire a limitare i danni economici dopo che l'ex Inter è stato appena un ano e mezzo fa l'acquisto più costoso della sua storia.