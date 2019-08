Fiorentina, UFFICIALE il ritorno di Aquilani

CALCIOMERCATO FIORENTINA AQUILANI - A meno di due mesi dall'annuncio del ritiro dal calcio giocato, Alberto Aquilani trova un nuovo impiego. L'ex centrocampista romano torna alla Fiorentina, dove fu protagonista per tre stagioni tra il 2012 e il 2015, per ricoprire il ruolo di allenatore della formazione Under 18 viola.

A dare l'annuncio ufficiale è stato lo stesso Aquilani postando la foto insieme alla squadra sul suo accountaccompagnata dal seguente messaggio:

"Si apre ufficialmente un nuovo capitolo della mia vita. Ringrazio la Fiorentina per questa opportunità che mi è stata data. Ho scelto e voluto fortemente questo incarico, con la convinzione di poter trasmettere ai miei nuovi ragazzi tutta l'esperienza accumulata in questi anni di carriera".