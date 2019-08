Mercato Milan, la scelta di Castillejo

CALCIOMERCATO MILAN CASTILLEJO - Dopo una sola stagione potrebbe già terminare l'avventura in Italia di Samu Castillejo. Il cambio di modulo del Milan con l'arrivo in panchina di Marco Giampaolo non favorisce l'attaccante esterno spagnolo, impiegato in questo precampionato come seconda punta con scarsi risultati.

Per lui si prospetta un ritorno in patria, dove è stato accostato ale aldove è già stato, mentre il Valencia si è ritirato dalla corsa. Secondo quanto riportato da 'elgoldigital.com', il malagueño preferirebbe trasferirsi in Andalusia, ma perè un 'piano B' rispetto ad altri obiettivi. Come rivelato da Calciomercato.it, Castillejo è pronto a restare al Milan se non arriverà un'offerta congrua