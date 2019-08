CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER LUKAKU / Solskjaer fa fuori Lukaku ancora una volta. Il tecnico del Manchester United ha escluso il belga dall'elenco dei convocati (vedi in basso) per la sfida col Milan in programma domani a Cardiff e valevole per l'International Champions Cup. Si tratta di una ulteriore conferme del fatto che il bomber di Antwerpen sia ormai fuori dal progetto dei 'Red Devils'. Sono ore calde per quanto riguarda il possibile scambio tra lui e Dybala con la Juventus. L'ostacolo alla chiusura è proprio l'argentino, che è poi la 'speranza' dell'Inter.

Un no della 'Joya' al trasferimento in Inghilterra, infatti, consentirebbe ai nerazzurri di tornare in piena corsa per il centravanti belga, il grande desiderio di Antonio, anche se fino alla partenza della trattativa-scambio con la Juve, la società targatanon era riuscita (perché non ha voluto) ad accontentare le richieste - ovvero 83 milioni di euro - dello United. Il tempo comunque stringe, dato che il mercato inglese chiuderà i battenti l', quindi fra soli 6 giorni.

CONVOCATI MANCHESTER UNITED

David De Gea, Sergio Romero, Lee Grant; Diogo Dalot, Phil Jones, Victor Lindelof, Marcos Rojo, Luke Shaw, Chris Smalling, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka, Ashley Young; Fred, Angel Gomes, Daniel James, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Andreas Pereira, Paul Pogba; Tahith Chong, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford.