Calciomercato Juventus, Mandzukic ha dato l'ok

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC - Mario Mandzukic è pronto a sbarcare in Premier League. A margine della trattativa per lo scambio tra Dybala e Lukaku, infatti, la Juventus e il Manchester United stanno lavorando anche al trasferimento dell'esperto centravanti croato da Torino all'Inghilterra.

L'ex Atletico Madrid non rientra nei piani die come anticipato dalla nostra redazione, le voci che lo accostavano a Bayern Monaco e Borussia Dortmund non sono mai sbocciate in trattative . Secondo 'Sport Mediaset', l'entourage di Mandzukic avrebbe fatto sapere di aver accettato la proposta dei 'Red Devils' che ora devono trovare l'accordo con i bianconeri per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro.