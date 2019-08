p>LAZIO FIORENTINA MILIVOJEVIC / Le strade disi sono scontrate al momento dell'arrivo diin Italia (il serbo era ad un passo dalla firma con i viola) e ora potrebbero tornare ad incrociarsi per quello che in casa biancoceleste hanno individuato come possibile sostituto: se Tare ha messo gli occhi su Luka, 28enne centrocampista del Crystal Palace, anche i viola hanno mostrato interesse per il calciatore. Il serbo è legato al club inglese soltanto per un'altra stagione, un fattore che potrebbe far scendere la valutazione rispetto ai 20 milioni iniziali. A riferire dell'interesse viola per Milivojevic è il 'Corriere dello Sport': il serbo piace anche a diversi club di Premier League dove il mercato - fronte acquisti - terminerà l'8 agosto.