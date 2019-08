Calciomercato Juventus, richiesto Cuadrado: possibile scambio

CALCIOMERCATO JUVENTUS CUADRADO - Un mese esatto alla fine del calciomercato estivo. Tra i club più attivi sia in entrata che in uscita c'è la Juventus, che sta lavorando su una serie di scambi per puntellare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Maurizio Sarri.

Se in attacco si punta a prenderecedendoal Manchester United, sulla fascia destra il Manchester City insiste per avereoffrendoai bianconeri. CLICCA QUI per le altre news sulla Juve. Ma c'è di più. Tra quelli che non sono considerati incedibili c'è anche Juan: i media spagnoli riportano un ritorno di fiamma delper l'esterno colombiano. Non è escluso che nell'affare possa rientrare Cristiano, 26enne terzino toscano da tempo nel mirino della 'Vecchia Signora'.