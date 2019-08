NAPOLI REAL MADRID VAN DE BEEK / Accostato recentemente anche al Napoli, Donny van de Beek imbocca la strada che porta al Real Madrid: come si legge su 'marca.com', la società spagnola e il centrocampista olandese avrebbero raggiunto già l'intesa per il trasferimento del calciatore in blanco nella prossima stagione.

Un affare che ora dovrà completarsi con l'accordo tra il Real e l'Ajax che non vorrebbe cedere il calciatore anche se sa che trattenerlo, con in mano l'intesa con le 'merengues', sarà complicato: la trattativa parte da una base di 60-70 milioni di euro. L'eventuale arrivo di van de Beek, secondo il quotidiano spagnolo, non chiuderebbe comunque la trattativa per, mentrer aprirebbe la porta ad altre cessioni: potrerbbe così sbloccarsi l'affare James Rodriguez, ufficialmente tolto dal mercato per volontà del presidente Florentino, infuriato dopo il pesante ko contro l'Atletico e per l'infortunio di Asensio.