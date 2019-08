CALCIOMERCATO NAPOLI MALCOM ZENIT / E' ufficiale il trasferimento di Malcom dal Barcellona allo Zenit. Va così in porto la notizia di Calciomercato.it.

Operazione da 40 milioni di euro più 5 di bonus, come recita il comunicato del club blaugrana: "FC Barcelona e Zenit di Sant Petesburg hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Malcom Filipe Silva de Oliveira. La squadra russa pagherà all'FC Barcelona 40 milioni di euro più 5 milioni di euro di bonus. All'FC Barcelona una percentuale in caso di vendita futura del giocatore brasiliano (...)".