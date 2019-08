CALCIOMERCATO ROMA ALDERWEIRELD / La Roma non molla Alderweireld. Il centrale belga rimane il primo obiettivo per la difesa deo giallorossi. Secondo 'La Repubblica' l'ultima offerta presentata tocca quota 20 milioni di euro.

Il Tottenham, però, l'ha respinta chiedendo 28 milioni, la cifra fissata nellarisolutiva ora non più valida. La cifra è ritenuta troppo alta dalla Roma, che si fa forte dell'accordo raggiunto con il classe '89, in scadenza nel 2020. L'operazione rimane dunque in piedi, anche se al momento filtra pessimismo sulla buona riuscita.