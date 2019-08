Milan, grana André Silva: "Affare chiuso, ecco la verità"

CALCIOMERCATO MILAN ANDRE SILVA - Si complica la cessione di André Silva. La trattativa che doveva portare il centravanti portoghese al Monaco sembra definitivamente saltata, almeno stando alle parole rilasciate da Oleg Petrov.

Intervenuto ai microfoni dell'agenzia francese 'AFP', il direttore generale del club del Principato è stato molto deciso sull'attaccante del: "La verità è che l'affare non è andato in porto perché non c'era l'accordo economico tra le società e non per un infortunio. Adesso non c'è alcuna negoziazione, stiamo valutando altri prospetti. E se non dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile,resterà qui: è il nostro capitano ed uno dei nostri giocatori migliori".