Calciomercato Fiorentina, due di picche dalla Germania

CALCIOMERCATO FIORENTINA SAHIN - La Fiorentina è alla ricerca di un rinforzo per il reparto mediano.

Al tecnicoservirebbe un regista dai piedi buoni, per questo si è parlato della possibilità di un ritorno in viola di, con l' Inter che pensa ad uno scambio con Biraghi . Ma il Dsvaluta anche altre piste: nelle ultime ore si è fatto il nome di Nuri, centrocampista turco con passaporto tedesco classe 1988. Secondo il portale 'DeichStube', nonostante un contratto in scadenza nel 2020, ilnon avrebbe intenzione di ascoltare le offerte né il giocatore vorrebbe essere ceduto.